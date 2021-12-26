В Черноземельском районе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам муниципального предприятия

Следственными органами по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Ставропольский». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, подозреваемый с апреля 2020 года по октябрь 2021 года, находясь на рабочем месте, не выплатил заработную плату 49 работникам предприятия в сумме более четырех миллионов рублей. Денежные средства злоумышленник направлял на хозяйственные расходы, желая продолжить развитие и функционирование возглавляемой им организации и, как следствие, увеличить доходы с целью последующего получения прибыли.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, сбор и закрепление доказательной базы, приняты меры по восстановлению нарушенных прав граждан.