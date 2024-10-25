В двух отделениях полиции – новые руководители

Сегодня министр внутренних дел по Республике Калмыкия полковник полиции Дмитрий Григорьев представил личному составу двух новых руководителей территориальных органов внутренних дел.

На должность начальником Управления МВД России по Элисте назначен подполковник полиции Николай Алешкеев. Выпускник Волгоградскую академию МВД России. Прошел путь от рядового милиционера патрульно-постовой службы до начальника.

Прежний руководитель столичного полицейского управления полковник полиции Олег Емельяненко будет служить начальником МО МВД России «Приютненский». Олег Емельяненко Владимирович имеет стаж службы в органах внутренних дел более 30 лет.

- «Нам необходимо своим ежедневным трудом неукоснительно обеспечивать на должном уровне спокойствие и мирную жизнь нашим гражданам», - отметил министр внутренних дел по Республике Калмыкия полковник полиции Дмитрий Григорьев.

Видео и фото: МВД Калмыкия