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28 октября, 09:23
НовостиСобытиеРелигия

«Пастырские встречи» - духовная помощь участникам СВО

«Пастырские встречи» - духовная помощь участникам СВО

В Калмыкии, в честь Дня народного единства, проходит проект «Пастырские встречи» по поддержке участников СВО и членов их семей.

Организаторы духовно-нравственного проекта - Межрелигиозный совет Калмыкии и калмыцкий филиал госфонда «Защитники Отечества» при поддержке Общественной палаты республики и регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора.

Первая встреча состоялась в духовно-просветительском центре Казанского кафедрального собора Элисты. В ней принял участие председатель Общественной палаты региона Батыр Мучаев, который поблагодарил глав буддийской, православной и мусульманской общин за содействие в вопросах духовной поддержки участников СВО, их семей и выразил надежду на успешную реализацию проекта.

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