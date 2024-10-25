«Пастырские встречи» - духовная помощь участникам СВО

В Калмыкии, в честь Дня народного единства, проходит проект «Пастырские встречи» по поддержке участников СВО и членов их семей.

Организаторы духовно-нравственного проекта - Межрелигиозный совет Калмыкии и калмыцкий филиал госфонда «Защитники Отечества» при поддержке Общественной палаты республики и регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора.

Первая встреча состоялась в духовно-просветительском центре Казанского кафедрального собора Элисты. В ней принял участие председатель Общественной палаты региона Батыр Мучаев, который поблагодарил глав буддийской, православной и мусульманской общин за содействие в вопросах духовной поддержки участников СВО, их семей и выразил надежду на успешную реализацию проекта.