7 медалей в копилке юных борцов Калмыкии
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В минувшие выходные в городе Азове Ростовской области завершились всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР заслуженного тренера России Бориса Канунникова.
7 медалей привезла команда юношей Калмыкии. Турнир памяти основателя Азовской борьбы Бориса Кануников среди юношей до 16 лет и собрал около 200 спортсменов из 15 регионов нашей страны.
На соревновании присутствовали чемпион Олимпийских игр 2000 года В.В. Самургашев, заслуженные тренеры России С.А. Буланов Г.Н. Ермилов, чемпион Европы В.Н. Кораблёв и другие известные спортсмены.
Юные борцы из Калмыкии продемонстрировали отличные результаты и упорство в борьбе.
Фото: Академия Борьбы 08