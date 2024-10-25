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28 октября, 11:28
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7 медалей в копилке юных борцов Калмыкии

7 медалей в копилке юных борцов Калмыкии

В минувшие выходные в городе Азове Ростовской области завершились всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР заслуженного тренера России Бориса Канунникова.

7 медалей привезла команда юношей Калмыкии. Турнир памяти основателя Азовской борьбы Бориса Кануников среди юношей до 16 лет и собрал около 200 спортсменов из 15 регионов нашей страны.

На соревновании присутствовали чемпион Олимпийских игр 2000 года В.В. Самургашев, заслуженные тренеры России С.А. Буланов Г.Н. Ермилов, чемпион Европы В.Н. Кораблёв и другие известные спортсмены.

Юные борцы из Калмыкии продемонстрировали отличные результаты и упорство в борьбе.

Фото: Академия Борьбы 08

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