7 медалей в копилке юных борцов Калмыкии

В минувшие выходные в городе Азове Ростовской области завершились всероссийские соревнования по греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР заслуженного тренера России Бориса Канунникова.

7 медалей привезла команда юношей Калмыкии. Турнир памяти основателя Азовской борьбы Бориса Кануников среди юношей до 16 лет и собрал около 200 спортсменов из 15 регионов нашей страны.

На соревновании присутствовали чемпион Олимпийских игр 2000 года В.В. Самургашев, заслуженные тренеры России С.А. Буланов Г.Н. Ермилов, чемпион Европы В.Н. Кораблёв и другие известные спортсмены.

Юные борцы из Калмыкии продемонстрировали отличные результаты и упорство в борьбе.

Фото: Академия Борьбы 08