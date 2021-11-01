В Доме правительства сегодня состоялось награждение лауреатов и дипломантов конкурса «100 лучших товаров России»

В «золотую сотню» попали сразу две местные компании по производству полуфабрикатов. Одна из них весной была признана лауреатом конкурса «Лучшие товары Калмыкии». Вторая - компания, которая также занимается изготовлением пельменей, бёригов и других изделий из мясного фарша. Предприятия получили почетный знак «Отличник качества». Их товары прошли экспертную проверку и вошли в число лучших в стране.