Актуальные вопросы применения законодательства о противодействии коррупции рассмотрели сегодня в Доме правительства

Такие семинары-совещания проходят в рамках Национального плана, рассчитанного до 2024 года. По поручению полномочного представителя Президента России Владимира Устинова, они проводятся ежегодно и направлены на изучение практических вопросов реализации законодательства о противодействии коррупции с учетом региональной специфики. Участие в нем приняло 8 субъектов.

Руководящему составу рекомендовано опираться и на уже имеющийся опыт антикоррупционной работы среди регионов ЮФО. Как отметил начальник Департамента Управления Президента России Евгений Кузьмин, в Калмыкии большое внимание уделяют выявлению и устранению причин искоренения коррупции в обществе.

В Калмыкии контроль осуществляет созданное при Главе Управление по противодействию коррупции. Одну из важных антикоррупционных функций в сфере экономического регулирования совершенствования системы контроля и надзора выполняет Республиканская служба финансово-бюджетного контроля.

Так, в прошлом году ведомством было проведено 41 мероприятие. Общий объем проверенных средств составил более 2 миллиардов рублей. По результатам проведенных мероприятий в финансово-бюджетной сфере нарушения выявлены на сумму более трехсот миллионов.