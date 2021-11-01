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3 декабря, 14:50
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Сегодня – День неизвестного солдата

Сегодня – День неизвестного солдата

Эта дата призвана увековечить память и воинскую доблесть советских и российских воинов, погибших в боевых действиях, чьи имена остались неизвестными.

Сегодня на мемориальном комплексе Вечный огонь состоялся митинг. В нем приняли участие поисковые отряды, общественные организации и юнармейцы.

 Как рассказал председатель Ассоциации калмыцких поисковиков, за этот год в стране обнаружено более 18 тысяч останков солдат, из которых 208 имён были установлены. В их числе – имена 13 воинов, найденных на территории ЮФО.  В памятном мероприятии также приняли участие представители правоохранительных органов. Вместе с молодым поколением, они возложили цветы к мемориалу.

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