В Доме культуры посёлка Чкаловский Кетченеровского района прошла встреча Главы региона с жителями

Бату Хасиков продолжает рабочие поездки по районам республики. Ранее он посетил село Обильное Сарпинского района. В местном парке культуры и отдыха он возложил цветы к обелиску погибших воинов, благоустроенному по программе «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году. Затем он осмотрел Обильненскую школу, где в 2023-м завершился капитальный ремонт. Там же прошла встреча главы с жителями района, где каждый мог рассказать о насущных проблемах.

Одним из первых вопросов была медицина. Министр здравоохранения Калмыкии Булат Сараев сообщил, что Сарпинская райбольница получила почти 40 млн рублей на разблокировку счетов и планируются работы по ремонту. Жители также подняли вопросы нехватки питьевой воды и необходимости строительства качественной дороги к селу Обильное. Бату Хасиков пообещал решить проблему с дорогой.

Затем Глава республики посетил приход церкви Михаила Архангела, восстановительные работы в которой ведутся с 97 года, а также часовню Александра Невского.

В районах работала наш специальный корреспондент Ольга Эняева. Смотрите репортаж в вечернем выпуске.

Видео: Кетченеровский район