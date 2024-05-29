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31 мая, 15:07
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Сегодня - Всемирный день без табака

Сегодня - Всемирный день без табака

Он был учрежден ВОЗ в 1988 году. Активисты в области общественного здравоохранения вновь объединят свои усилия для информирования о пагубном влиянии табачной продукции на молодежь. И не только. В Калмыкии под наблюдением специалистов наркологического диспансера состоят свыше 3000 человек, имеющих зависимость от табачных и наркотических веществ. Это на 5% больше чем годом ранее, приводят печальную статистику медики.

Сегодня в Элисте прошла акция под девизом "Защитить детей от вмешательства табачной промышленности".

Мероприятие призвано напомнить о вреде табачных изделий, включая электронные сигареты, вейпы и кальяны. Участников акции призвали отказаться от табака, заниматься спортом и увеличивать двигательную активность, а также употреблять больше овощей и фруктов.

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