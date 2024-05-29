Министр внутренних дел Калмыкии полковник полиции Дмитрий Григорьев провел занятие по профессиональной подготовке
Министр внутренних дел Калмыкии полковник полиции Дмитрий Григорьев провел занятие по профессиональной подготовке для руководителей структурных подразделений
На учебном полигоне, в полевых условиях, руководящий состав отрабатывал навыки применения различных видов огнестрельного оружия, противодействия атакам беспилотных летательных аппаратов, ведения стрелкового боя, тактической медицины, оказания первой помощи и самопомощи, эвакуации раненых сотрудников.
«Сотрудник полиции должен быть всегда готов. Поэтому первоочередное внимание уделяется профессиональной подготовке, – отметил глава ведомства, - проводя занятия по служебной подготовке, мы поддерживаем высокий уровень готовности к выполнению служебных задач, совершенствуем подготовку сотрудников к действиям при чрезвычайных обстоятельствах, формируем профессионально значимые и морально-волевые качества.
Каждый сотрудник, а тем более руководитель, должен владеть приемами и способами обеспечения личной безопасности в чрезвычайных обстоятельствах и в экстремальных условиях. Для этого мы и проводим такие учебно-тренировочные занятия, которые, надеюсь, принесут положительные результаты».
Дмитрий Григорьев дал высокую оценку физической и огневой подготовке присутствующих на занятии сотрудников и призвал всех руководителей быть личным примером для своих подчинённых, сообщила пресс-служба МВД Калмыкии.