Министр внутренних дел Калмыкии полковник полиции Дмитрий Григорьев провел занятие по профессиональной подготовке для руководителей структурных подразделений

На учебном полигоне, в полевых условиях, руководящий состав отрабатывал навыки применения различных видов огнестрельного оружия, противодействия атакам беспилотных летательных аппаратов, ведения стрелкового боя, тактической медицины, оказания первой помощи и самопомощи, эвакуации раненых сотрудников.

«Сотрудник полиции должен быть всегда готов. Поэтому первоочередное внимание уделяется профессиональной подготовке, – отметил глава ведомства, - проводя занятия по служебной подготовке, мы поддерживаем высокий уровень готовности к выполнению служебных задач, совершенствуем подготовку сотрудников к действиям при чрезвычайных обстоятельствах, формируем профессионально значимые и морально-волевые качества.

Каждый сотрудник, а тем более руководитель, должен владеть приемами и способами обеспечения личной безопасности в чрезвычайных обстоятельствах и в экстремальных условиях. Для этого мы и проводим такие учебно-тренировочные занятия, которые, надеюсь, принесут положительные результаты».

Дмитрий Григорьев дал высокую оценку физической и огневой подготовке присутствующих на занятии сотрудников и призвал всех руководителей быть личным примером для своих подчинённых, сообщила пресс-служба МВД Калмыкии.