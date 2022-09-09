В дома 22 жителей посёлка Яшкуль совсем скоро подведут голубое топливо

В эти дни в райцентре ведутся земляные работы, укладывают трубы по улицам Канукова, Ленина и 50 лет Октября. После чего специалисты проведут строительно-монтажные работы и подведут газопровод к участкам абонентов. Напомним, в июне 2021 года Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому газ до границ участка домовладения отдельных категорий будут подводить без привлечения средств граждан.