Электромонтер, швея, монтажник радиоэлектронной аппаратуры, медицинская сестра первичного звена здравоохранения и дефектоскопист

Жители Калмыкии владеющими этими специальностями могут принять участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший по профессии". Для повышения их престижа он проводится ежегодно с 2012 года.



Конкурс включает региональный и федеральный этапы, по итогам которых выбираются пять победителей из пяти различных отраслей. Организатором конкурса выступают Министерство труда и социальной защиты России совместно с федеральными и региональными властями, общероссийскими объединениями профсоюзов и работодателей.