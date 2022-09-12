3 октября, 12:27
Электромонтер, швея, монтажник радиоэлектронной аппаратуры, медицинская сестра первичного звена здравоохранения и дефектоскопист
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Жители Калмыкии владеющими этими специальностями могут принять участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший по профессии". Для повышения их престижа он проводится ежегодно с 2012 года.
Жители Калмыкии владеющими этими специальностями могут принять участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший по профессии". Для повышения их престижа он проводится ежегодно с 2012 года.
Конкурс включает региональный и федеральный этапы, по итогам которых выбираются пять победителей из пяти различных отраслей. Организатором конкурса выступают Министерство труда и социальной защиты России совместно с федеральными и региональными властями, общероссийскими объединениями профсоюзов и работодателей.