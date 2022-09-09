Мастера народного творчества, ремесленники, дизайнеры и художники из Калмыкии могут принять участие в Международном Фестивале народных художественных промыслов и ремесел

В первопрестольную съедутся представители из 85 субъектов страны и 35 стран мира. Мероприятие призвано продемонстрировать национальный колорит народов России посредством выражения многообразия культуры своей нации.



Кроме того, в рамках фестиваля участники смогут рассказать о туристических маршрутах субъектов России и зарубежья. Это уникальная площадка для сплочения женщин разных национальностей и конфессий, а также производителей продукции и предпринимателей и возможность установить новые деловые контакты и найти новых партнеров, а также узнать о новых видах продукции и тенденциях развития.



Фестиваль народных художественных промыслов и ремесел состоится уже в 4 раз, он пройдет в Москве со 2 по 4 декабря.