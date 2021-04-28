  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
31 мая, 15:10
НовостиПамятьКультура

«Альвн харадас». Стартовал прием заявок на участие в Фестивале калмыцкой поэзии

«Альвн харадас». Стартовал прием заявок на участие в Фестивале калмыцкой поэзии

В этом году он приурочен  к 65-летию со Дня рождения калмыцкого поэта и прозаика Николая Санджиева. Принять участие могут школьники и студенты СПО. Конкурс будет проводиться по двум номинациям: лучшее чтение произведений поэта и исполнение песен, написанных на стихи Санджиева.

Необходимо записать видеоролик, а также отправить заявку на электронную почту организаторов Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Это совместный проект ГТРК «Калмыкия» и Министерства образования и науки республики. Организатором выступила наша коллега, ведущая Радио Калмыкии Цаган Шурунгова. Он проводится в рамках реализации регионального информационно-просветительского проекта «Сурhулин булг».

 

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия