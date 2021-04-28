«Альвн харадас». Стартовал прием заявок на участие в Фестивале калмыцкой поэзии

В этом году он приурочен к 65-летию со Дня рождения калмыцкого поэта и прозаика Николая Санджиева. Принять участие могут школьники и студенты СПО. Конкурс будет проводиться по двум номинациям: лучшее чтение произведений поэта и исполнение песен, написанных на стихи Санджиева.

Необходимо записать видеоролик, а также отправить заявку на электронную почту организаторов Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Это совместный проект ГТРК «Калмыкия» и Министерства образования и науки республики. Организатором выступила наша коллега, ведущая Радио Калмыкии Цаган Шурунгова. Он проводится в рамках реализации регионального информационно-просветительского проекта «Сурhулин булг».