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30 мая, 16:08
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В День защиты детей в Калмыкии состоится концерт юных дарований. Об этом на брифинге сообщили организаторы

В День защиты детей в Калмыкии состоится концерт юных дарований. Об этом на брифинге сообщили организаторы

1 июня на сцене Калмгосфилармонии в рамках проекта «Творческие сезоны Времена года» пройдет музыкально-поэтический вечер «Лето-Дети». Коллективы республики представят номера различных жанров: хоровое и сольное вокальное пение, игра на инструментах и многое другое.

В рамках программы детей поддержат и титулованные артисты Государственного симфонического оркестра Калмыкии. Как отметила создатель проекта Инесса Месхишвили, такой концерт-это отличная возможность для ребят продемонстрировать свои таланты на широкую аудиторию.

А также в этот день Стартует Фестиваль детства и юности. Активисты «Движения Первых» приготовят для детей и их родителей развлекательную программу. Их ждут интерактивные площадки с образовательными мастер-классами и подвижными играми, лекциями и выступлениями, а в завершении на площади Победы пройдет увлекательный концерт.

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