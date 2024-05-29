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31 мая, 07:10
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Сегодня - Всемирный день без табака

Сегодня - Всемирный день без табака

Он был учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. Как отмечают врачи, у человека, который выкуривает до пачки сигарет в день, риск заболеть раком легких в 2,5 раза выше, чем у некурящего.

Если же дневное количество сигарет вдвое больше, то такая вероятность возрастает уже в 32 раза. На сегодняшний день в Калмыкии под наблюдением специалистов наркологического диспансера состоят свыше 3000 человек, имеющих зависимость от табачных и наркотических веществ. Это на 5% чем годом ранее.

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