  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
30 мая, 16:05
НовостиСобытие

Семьи погибших участников спецоперации смогут одновременно получать две пенсии

Семьи погибших участников спецоперации смогут одновременно получать две пенсии

Президент подписал закон, расширяющий права семей погибших военнослужащих, в том числе участников СВО. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он устанавливает, что жены погибших военнослужащих, проходивших службу по призыву, а также участвовавших в добровольческих формированиях, в том числе в СВО, будут получать пенсию по потере кормильца при условии, что они не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми младше 23 лет, которые также имеют право на пенсию.

Ранее выплата полагалась гражданам, воспитывающим детей до восьми лет. Таким образом, семье будут одновременно выплачивать две пенсии: ребенку и супруге погибшего. Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия