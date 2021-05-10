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1 июня, 19:41
НовостиОбщество

В День защиты детей в Элисте состоялось открытие аквапарка

В День защиты детей в Элисте состоялось открытие аквапарка

На торжественной церемонии присутствовали депутат ГосДумы Марина Мукабенова, заместитель главы Администрации города Галина Васькина, а также представители строительной организации. Здесь оборудованы три бассейна – для взрослых, подростков и малышей. Для них предусмотрели также горки и качели. По заверению подрядчика, требования безопасности - во главе угла.

В этот день депутат Марина Мукабенова вручила именные стипендии лучшим студентам средних специальных учебных заведений. Она отметила: дети - наше будущее, и они должны жить лучше и чувствовать поддержку со стороны государства.

Так, помощь направлена многодетным семьям, родителям, которые воспитывают ребенка в одиночку, сиротам. Вступает в силу еще ряд законопроектов социальной направленности.

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