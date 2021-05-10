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1 июня, 20:21
НовостиСпорт

Праздник спорта сегодня состоялся в «Академии борьбы»

Праздник спорта сегодня состоялся в «Академии борьбы»

К 1 июня приурочили открытый городской турнир по самбо среди мальчиков и девочек 2011-2013 годов рождения. Всего 120 участников. Посмотреть и поддержать их пришли и родители, и тренеры. Они уверены: занятия спортом – залог хорошего настроения и здоровья.
Кроме того, подобные турниры – хорошая площадка для роста. Возможно, среди этих детей – есть будущие чемпион

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