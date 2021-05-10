Праздник спорта сегодня состоялся в «Академии борьбы»

К 1 июня приурочили открытый городской турнир по самбо среди мальчиков и девочек 2011-2013 годов рождения. Всего 120 участников. Посмотреть и поддержать их пришли и родители, и тренеры. Они уверены: занятия спортом – залог хорошего настроения и здоровья.

Кроме того, подобные турниры – хорошая площадка для роста. Возможно, среди этих детей – есть будущие чемпион