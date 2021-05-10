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1 июня, 19:17
НовостиЭкология

Редкие кадры представителей фауны удалось запечатлеть в заповеднике «Чёрные земли»

Редкие кадры представителей фауны удалось запечатлеть в заповеднике «Чёрные земли»

Совсем не опасаясь находящихся вблизи людей, пара серых жаворонков спокойно собирает корм для потомства. Гнездо с птенцами расположено прямо на земле, но искусно спрятано среди растительности.
Это один из самых мелких видов жаворонков, встречающихся в заповеднике. Именно они своим пением создают степной музыкальный фон.

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