Редкие кадры представителей фауны удалось запечатлеть в заповеднике «Чёрные земли»

Совсем не опасаясь находящихся вблизи людей, пара серых жаворонков спокойно собирает корм для потомства. Гнездо с птенцами расположено прямо на земле, но искусно спрятано среди растительности.

Это один из самых мелких видов жаворонков, встречающихся в заповеднике. Именно они своим пением создают степной музыкальный фон.