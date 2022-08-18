В День трезвости жители Калмыкии смогут получить консультации у профильных специалистов

Как сообщает Минздрав республики, профилактические мероприятия пройдут 11 сентября у Пагоды Семи дней. Вести прием будут психолог и психиатр-нарколог. Граждане также смогут измерить АД, протестироваться на алкотестере, а также пройти пульсоксиметрию.



Начало - в 14:00.