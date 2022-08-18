Компании, строившие дороги в Калмыкии и Ростовской области, обвиняются в картельном сговоре

Как сообщает ФАС, организации заключили антиконкурентное соглашение, тем самым ограниченив конкуренцию в 53 закупочных процедурах. Торги проходили на выполнение работ по строительству, ремонту и содержанию дорог на территории Ростовской области и Калмыкии с 2017 по 2020 год.



Часть средств на выполнение работ этих работ выделялись в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", а общая стоимость контрактов составила 1 947 936 610 рублей.



ФАС признала обе компании нарушившими закон, за картельный сговор им предусмотрено наказание в виде оборотных штрафов. Кроме того, в правоохранительные органы будут направлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.