Бату Хасиков провёл совещание с правительством Калмыкии

Участники встречи сверили часы по реализации национальных проектов. Глава республики подчеркнул важность заключения ранних контрактов: чем яснее будет проект на старте - тем проще будет его реализовать. Он также напомнил, что по итогам прошлого года Калмыкия поднялась на 16 место по финансированию национальных проектов и сейчас важно сохранить темпы работы.



На совещании также обсудили подготовку к III Элистинскому экономическому форуму. Он состоится уже 15 сентября и будет включать в себя темы ключевых инвестиционных проектов, экспорта продукции сельского хозяйства и развития некоммерческого сектора.



Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.