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9 сентября, 17:42
НовостиПолитика

Бату Хасиков провёл совещание с правительством Калмыкии

Бату Хасиков провёл совещание с правительством Калмыкии

Участники встречи сверили часы по реализации национальных проектов. Глава республики подчеркнул важность заключения ранних контрактов: чем яснее будет проект на старте - тем проще будет его реализовать. Он также напомнил, что по итогам прошлого года Калмыкия поднялась на 16 место по финансированию национальных проектов и сейчас важно сохранить темпы работы.

На совещании также обсудили подготовку к III Элистинскому экономическому форуму. Он состоится уже 15 сентября и будет включать в себя темы ключевых инвестиционных проектов, экспорта продукции сельского хозяйства и развития некоммерческого сектора.

Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.

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