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12 июля, 11:48
НовостиСельское хозяйство

В День рыбака жители Лаганского района подвели итоги весенней путины

В День рыбака жители Лаганского района подвели итоги весенней путины

Она проходила в непростых климатических условиях. Вместо положенных 4 месяцев, длилась всего полтора. За этот период было выловлено более 22 тонн рыбы. Годовая квота на внутренние промысловые водоемы республики - свыше 326 тонн.

 По оперативным данным, в Северо-западной части Каспийского моря добыто свыше тысячи тонн. Об этом на своей странице инстаграм сообщил Глава региона Бату Хасиков, который подчеркнул, что рыбная ловля всегда была значимой частью в развитии продовольственного комплекса Калмыкии.

  Причем рыбалка пользуется популярностью не только у местных жителей, но и у туристов. По его словам, это хороший потенциал для развития всей туристической отрасли. Он поблагодарил рыболовецкие звенья за нелегкий труд и поздравил их с профессиональным праздником.

 

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