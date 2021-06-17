В День рыбака жители Лаганского района подвели итоги весенней путины

Она проходила в непростых климатических условиях. Вместо положенных 4 месяцев, длилась всего полтора. За этот период было выловлено более 22 тонн рыбы. Годовая квота на внутренние промысловые водоемы республики - свыше 326 тонн.

По оперативным данным, в Северо-западной части Каспийского моря добыто свыше тысячи тонн. Об этом на своей странице инстаграм сообщил Глава региона Бату Хасиков, который подчеркнул, что рыбная ловля всегда была значимой частью в развитии продовольственного комплекса Калмыкии.

Причем рыбалка пользуется популярностью не только у местных жителей, но и у туристов. По его словам, это хороший потенциал для развития всей туристической отрасли. Он поблагодарил рыболовецкие звенья за нелегкий труд и поздравил их с профессиональным праздником.