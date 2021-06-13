Подведены итоги конкурса Фонда Президентских грантов

Проект «Герои калмыцкой земли» Элистинского городского казачьего общества в числе победителей. Он направлен на сохранение исторической памяти о боевом пути 110 отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии. Целевая группа проекта - ученики 8-11 классов казачьей направленности школ Элисты.

Планируется организовать серию образовательно-познавательных мероприятий, направленных на приобретение знаний об истории боевого пути 110 ОККД.

В мероприятиях проекта примут участие не менее 50 человек, ребята смогут получить практические знания об истории дивизии, в каком году она была создана и расформирована, изучат состав командования, а также узнают, из каких полков, батарей и эскадронов она состояла. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.