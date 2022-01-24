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19 февраля, 17:02
НовостиКультура

В День родного языка в Национальной библиотеке имени Амур-Санана состоится вечер-встреча «Пиала дружбы»

В День родного языка в Национальной библиотеке имени Амур-Санана состоится вечер-встреча «Пиала дружбы»

Мероприятие пройдет 21 февраля в 13:00 часов в отделе литературы на иностранных языках. В программу входит презентация книги «По кругу солнца» Татьяны Бадаковой, а также беседа с директором Калмыцкого Дома национальностей «Содружество» Борисом Шевкиевым

Также участниками встречи станут представители казахского, чеченского и дагестанского культурных центров.

 

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