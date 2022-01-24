В День родного языка в Национальной библиотеке имени Амур-Санана состоится вечер-встреча «Пиала дружбы»

Мероприятие пройдет 21 февраля в 13:00 часов в отделе литературы на иностранных языках. В программу входит презентация книги «По кругу солнца» Татьяны Бадаковой, а также беседа с директором Калмыцкого Дома национальностей «Содружество» Борисом Шевкиевым

Также участниками встречи станут представители казахского, чеченского и дагестанского культурных центров.