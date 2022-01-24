Как мы будем отдыхать в праздничные дни?

День защитника Отечества - не за горами. Традиционно его объявят выходным. Так что, впереди - четырёхдневная рабочая неделя. Кроме того, в предпраздничный день можно уйти с работы на час раньше. А вот в марте в честь Международного женского дня выходных будет больше. Отдыхаем – 6-го, 7-го и 8-го. 9-го числа, снова на работу. Однако, придется перед этим потрудиться, а именно с 28 февраля по 5 марта, то есть, выпадает шестидневная рабочая неделя.