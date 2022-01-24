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19 февраля, 16:31
НовостиОбщество

Калмыцкие инспекторы дорожного движения помогли водителю большегруза

Калмыцкие инспекторы дорожного движения помогли водителю большегруза

К сотрудникам Госавтоинспеции, которые несут службу в патрульном режиме, регулярно объезжая свои участки,  всегда можно обратиться за помощью. Сами дорожные полицейские также никогда не проезжают мимо водителей, попавших в затруднительную ситуацию.

В такой ситуации несколько дней назад оказался водитель грузового автомобиля. Экипаж ДПС, обследуя маршрут патрулирования федеральной автодороги «Астрахань-Элиста-Ставрополь», заметил большегруз, который съехал в кювет и увяз в грязи. Оценив обстановку, автоинспекторы поняли, что самостоятельно грузовик не сможет тронуться с места.

Как рассказал дорожным полицейским дальнобойщик, во время движения у него лопнуло переднее колесо, водитель потерял управление многотонным автомобилем, однако, ему удалось направить машину в сторону обочины и  съехать в кювет.

Чтобы помочь водителю, сотрудники ГИБДД привлекли и организовали работу специализированной техники, лишь с ее помощью удалось вытянуть фуру обратно на проезжую часть.  

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