Калмыцкие инспекторы дорожного движения помогли водителю большегруза

К сотрудникам Госавтоинспеции, которые несут службу в патрульном режиме, регулярно объезжая свои участки, всегда можно обратиться за помощью. Сами дорожные полицейские также никогда не проезжают мимо водителей, попавших в затруднительную ситуацию.



В такой ситуации несколько дней назад оказался водитель грузового автомобиля. Экипаж ДПС, обследуя маршрут патрулирования федеральной автодороги «Астрахань-Элиста-Ставрополь», заметил большегруз, который съехал в кювет и увяз в грязи. Оценив обстановку, автоинспекторы поняли, что самостоятельно грузовик не сможет тронуться с места.



Как рассказал дорожным полицейским дальнобойщик, во время движения у него лопнуло переднее колесо, водитель потерял управление многотонным автомобилем, однако, ему удалось направить машину в сторону обочины и съехать в кювет.



Чтобы помочь водителю, сотрудники ГИБДД привлекли и организовали работу специализированной техники, лишь с ее помощью удалось вытянуть фуру обратно на проезжую часть.