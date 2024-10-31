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2 ноября, 11:37
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В Яшкульском районе приступили к ремонту памятников в рамках мероприятий федеральной программы, рассчитанной на 2019 - 2024 годы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»

В Яшкульском районе приступили к ремонту памятников в рамках мероприятий федеральной программы, рассчитанной на 2019 - 2024 годы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»

Там ведутся работы по благоустройству памятника «Скорбящая мать» в райцентре и мемориального комплекса Воинам 28-й Армии в Хулхуте. Строители уже заменили ограждение, затем планируется реконструировать стелы, ступени, а также обустроить места захоронения останков погибших солдат. Обновят и установят мраморные мемориальные плиты с указанием данных о соединениях частей Советской Армии, участвовавших в освобождении Яшкуля и информационную плиту о памятнике.

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