В Яшкульском районе приступили к ремонту памятников в рамках мероприятий федеральной программы, рассчитанной на 2019 - 2024 годы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»

Там ведутся работы по благоустройству памятника «Скорбящая мать» в райцентре и мемориального комплекса Воинам 28-й Армии в Хулхуте. Строители уже заменили ограждение, затем планируется реконструировать стелы, ступени, а также обустроить места захоронения останков погибших солдат. Обновят и установят мраморные мемориальные плиты с указанием данных о соединениях частей Советской Армии, участвовавших в освобождении Яшкуля и информационную плиту о памятнике.