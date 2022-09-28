2 ноября, 06:56
Представители ГТРК "Калмыкия" примут участие в мультимедийном марафоне "Национальный характер", приуроченном ко Дню народного единства
Его главная цель – написать грандиозную этнографическую и историческую летопись державы, которая стала экономическим и культурным мостом, объединившим Евразийский континент.
Начало большого этнографического и культурного путешествия сквозь столетия – 4 ноября в эфире медиаплатформы "Смотрим" и круглосуточных телеканалов ВГТРК.
В 17.10 начнется блок Южного федерального округа, он продлится до 18.40. Там вы можете увидеть материал, подготовленный ГТРК "Калмыкия".
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