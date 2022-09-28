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2 ноября, 06:56
Новости

Представители ГТРК "Калмыкия" примут участие в мультимедийном марафоне "Национальный характер", приуроченном ко Дню народного единства

Его главная цель – написать грандиозную этнографическую и историческую летопись державы, которая стала экономическим и культурным мостом, объединившим Евразийский континент.

Начало большого этнографического и культурного путешествия сквозь столетия – 4 ноября в эфире медиаплатформы "Смотрим" и круглосуточных телеканалов ВГТРК.

В 17.10 начнется блок Южного федерального округа, он продлится до 18.40. Там вы можете увидеть материал, подготовленный ГТРК "Калмыкия".

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