Представители ГТРК "Калмыкия" примут участие в мультимедийном марафоне "Национальный характер", приуроченном ко Дню народного единства

Его главная цель – написать грандиозную этнографическую и историческую летопись державы, которая стала экономическим и культурным мостом, объединившим Евразийский континент.



Начало большого этнографического и культурного путешествия сквозь столетия – 4 ноября в эфире медиаплатформы "Смотрим" и круглосуточных телеканалов ВГТРК.



В 17.10 начнется блок Южного федерального округа, он продлится до 18.40. Там вы можете увидеть материал, подготовленный ГТРК "Калмыкия".