МЧС Калмыкии предупреждает о проведении комплексной проверки готовности региональной системы оповещения

8 ноября с 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала "Внимание всем!" путем запуска электросирен и громкоговорителей, с последующим замещением эфира в 10.43 общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов текстовым и аудивизуальным сообщением (до 1 мин).



По данным ведомства, целью проверки является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



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