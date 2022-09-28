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3 ноября, 12:20
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Федеральные трассы в Калмыкии готовы к зиме

Федеральные трассы в Калмыкии готовы к зиме

Специалисты завершили подготовку подведомственной сети автомобильных дорог. Дорожники уже выполнили весь комплекс мероприятий по ликвидации деформаций покрытия, ремонту и профилированию обочин и сформировали запас противогололедных материалов.

Предстоящей зимой планируется задействовать 116 единиц специализированных машин, также подготовлены помещения для обогрева рабочих. Для получения оперативной и достоверной информации о погодных условиях на трассах установлено 18 комплексных постов дорожного контроля метеосистемы.

Вся дорожная техника подключена к транспортной навигационной системе, что позволяет координировать ее работу и оперативно реагировать на изменения дорожной обстановки.

Фото взято в свободном доступе.

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