Федеральные трассы в Калмыкии готовы к зиме

Специалисты завершили подготовку подведомственной сети автомобильных дорог. Дорожники уже выполнили весь комплекс мероприятий по ликвидации деформаций покрытия, ремонту и профилированию обочин и сформировали запас противогололедных материалов.



Предстоящей зимой планируется задействовать 116 единиц специализированных машин, также подготовлены помещения для обогрева рабочих. Для получения оперативной и достоверной информации о погодных условиях на трассах установлено 18 комплексных постов дорожного контроля метеосистемы.



Вся дорожная техника подключена к транспортной навигационной системе, что позволяет координировать ее работу и оперативно реагировать на изменения дорожной обстановки.



Фото взято в свободном доступе.