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27 марта, 13:56
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Они стоят на страже порядка и интересов граждан

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники войск национальной гвардии России. Свою историю нацгвардия ведет с указа императора Александра I в 1811 году о формировании охранной службы и Внутренней стражи.

И сегодня военнослужащие достойно продолжают традиции войск и органов правопорядка, сохраняя верность присяге и оставаясь надёжной опорой государства. Региональное Управление было сформировано в 2016 году. С праздником военнослужащих и ветеранов Росгвардии поздравил Президент.

Владимир Путин поблагодарил их за мужество и верность Родине, а также вклад в обеспечение правопорядка, безопасности и суверенитета России. Президент подчеркнул, что Росгвардия решает ответственные задачи, такие как борьба с терроризмом, преступностью, экстремизмом, защита и охрана важнейших стратегических объектов, а также эффективный контроль в области оборота оружия.

Владимир Путин выразил надежду, что росгвардейцы и впредь будут делать все необходимое, чтобы оправдать и укрепить доверие общества.

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