﻿ В числе пострадавших от пандемии сфер бизнеса - пассажирские перевозки

Эта отрасль нуждается в реформе. Проблемы отрасли обсудили депутат Госдумы России Марина Мукабенова в ходе встречи с уполномоченным по правам предпринимателя в регионе Саналом Улюмджиевым и с предпринимателями.

Директор компании-перевозчика Александр Борисенко делится, что это счастье, если рейсы проходят не в ущерб себе. В его реестре 15 единиц пассажирского автотранспорта. Наряду с ростом цен на топливо, уменьшился пассажиропоток. Убытки только этого предпринимателя за полгода превысили 4 миллиона рублей. Правительство вовремя ввело отмену транспортного налога за 2019 год в поддержку бизнеса.

Воспользоваться такой помощью в республике смогут только 6 транспортных предприятий. В беседе с депутатом Госдумы России Мариной Мукабеновой транспортники затронули вопрос и о возмещении затрат на перевозки льготной категории граждан. Чтобы добраться в соседнее село или райцентр, людям приходится втридорога платить частным извозчикам. И тут рынок автоуслуг облюбовали «нелегалы». Официальные перевозчики говорят о нерентабельности внутренних рейсов. В районах продолжают закрываться маршруты между селами.

По мнению парламентария, вся маршрутная сеть региона нуждается в реформе, она должна быть удобной и безопасной для жителей каждого района.

Бизнес-омбудсмен Санал Улюмджиев намерен отстаивать интересы предпринимателей. Этот вопрос рассмотрят в региональном министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяйству.