﻿ На отдых всей семьей

По новому закону работники, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. При этом работодатель не сможет им отказать. То есть, многодетные родители получают приоритет при выборе времени для отдыха. Но в семье должно быть не менее трех детей, а возраст младшего ребенка не должен превышать 14 лет. Ранее таким правом могли воспользоваться только родители, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет. Важно, что отпуск в удобное время могут взять и мама и папа, даже если они работают в одной компании или организации.