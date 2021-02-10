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3 марта, 19:02
НовостиОбществоЭкономика

﻿ На отдых всей семьей

﻿ На отдых всей семьей

 По новому закону работники, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. При этом работодатель не сможет им отказать. То есть, многодетные родители получают приоритет при выборе времени для отдыха. Но в семье должно быть не менее трех детей, а возраст младшего ребенка не должен превышать 14 лет. Ранее таким правом могли воспользоваться только родители, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет. Важно, что отпуск в удобное время могут взять и мама и папа, даже если они работают в одной компании или организации.

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