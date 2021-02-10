В Калмыкии продолжается декада Международного дня родного языка

А в Кетченеровском районе, где практически в каждой семье разговаривают на калмыцком языке, идею по его развитию пустили, в буквальном смысле, в массы. Конкурс «Хальмг келн, мини келн» среди учреждений торговли, стал для многих стимулом, чтобы дальше углубленно изучать и обычаи, и культуру народа.

Одним из условий конкурса было оформление ценников и витрин на родном языке. Кроме того, каждому учреждению торговли было предложено проводить свои состязания. К примеру, если покупатель не только обратился к продавцу на калмыцком, но и рассказал йорял или стихотворение, исполнил песню, то его ждет скидка и подарок. Этой возможностью воспользовались дети, получив сладости за знание устного народного творчества, говорит Вера Эрендженова. Опытный предприниматель свободно владеет калмыцким языком. Поэтому оказаться в числе победителей конкурса, инициированного администрацией Кетченеровского РМО, ей не составило труда.

Кстати, Вера Эрендженова всегда старается общаться со своими покупателями на родном языке. Причем, вне зависимости от конкурса. Это и отметило жюри. А у входа в магазин внимание посетителей привлекает красочный баннер с информацией о приготовлении национальных пышек-борцогов. Ее многие хозяйки даже взяли на заметку. По схожему принципу обновился облик и в других магазинах поселка. В первую очередь, он отражает праздник Белого месяца, который еще длится в Калмыкии. Итоги районного конкурса подвели в дружеской обстановке за чашечкой чая. Каждый призер получил свой памятный подарок и, по традиции, произнес благопожелания, конечно же, на родном языке.

Теперь конкурс, по словам главы Кетченеровского РМО Санала Годжурова, станет ежегодным. Но это лишь малая часть мероприятий в рамках нынешнего года по пропаганде родной речи. В планах создание Центра калмыцкого языка при местном хуруле. Сейчас в Кетченерах ведется его строительство.

Возможно, утверждает Годжуров, появятся и другие способы привить любовь к обычаям и культуре степного народа, но воплощение их в жизнь, прежде всего, зависит от инициативы и желания самих жителей. Ведь любовь к своим истокам зарождается именно в семьях, где чтут свои корни и сохраняют традиции.