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18 июля, 19:35
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Малый противолодочный корабль "Калмыкия" пройдёт парадным строем 25 июля в день Военно-морского флота России

Малый противолодочный корабль "Калмыкия" пройдёт парадным строем 25 июля в день Военно-морского флота России

В Калининградском морском канале началось его формирование из кораблей Балтийского флота.

Постановка на специально установленное рейдовое оборудование - так называемые «бочки» - осуществляется с использованием буксиров и плавкрана. 

Всего же в ходе праздника будет задействовано 50 боевых кораблей и судов обеспечения Балтфлота. День ВМФ это праздник для более 2 тысяч жителей Калмыкии, отслуживших на всех флотах страны. 

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