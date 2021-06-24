18 июля, 19:35
Малый противолодочный корабль "Калмыкия" пройдёт парадным строем 25 июля в день Военно-морского флота России
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В Калининградском морском канале началось его формирование из кораблей Балтийского флота.
Постановка на специально установленное рейдовое оборудование - так называемые «бочки» - осуществляется с использованием буксиров и плавкрана.
Всего же в ходе праздника будет задействовано 50 боевых кораблей и судов обеспечения Балтфлота. День ВМФ это праздник для более 2 тысяч жителей Калмыкии, отслуживших на всех флотах страны.