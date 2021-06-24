Малый противолодочный корабль "Калмыкия" пройдёт парадным строем 25 июля в день Военно-морского флота России

В Калининградском морском канале началось его формирование из кораблей Балтийского флота.

Постановка на специально установленное рейдовое оборудование - так называемые «бочки» - осуществляется с использованием буксиров и плавкрана.

Всего же в ходе праздника будет задействовано 50 боевых кораблей и судов обеспечения Балтфлота. День ВМФ это праздник для более 2 тысяч жителей Калмыкии, отслуживших на всех флотах страны.