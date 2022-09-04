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6 октября, 13:19
Новости

В Чилгирской школе открыли мемориальную доску памяти заслуженного учителя Калмыкии, почетного гражданина Яшкульского района Людмилы Филимоновой

В Чилгирской школе открыли мемориальную доску памяти заслуженного учителя Калмыкии, почетного гражданина Яшкульского района Людмилы Филимоновой

Ранее указом Главы Калмыкии учреждению было присвоено ее имя. В церемонии открытия приняли участие родные педагога, коллеги и ветераны школы. Они поделились воспоминаниями об учителе. Слова признательности за многолетний добросовестный труд Людмилы Аркадьевны выразил замглавы администрации Яшкульского РМО Владимир Санграев.

Фото из аккаунта Администрации Яшкульского РМО.

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