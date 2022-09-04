6 октября, 13:19
В Чилгирской школе открыли мемориальную доску памяти заслуженного учителя Калмыкии, почетного гражданина Яшкульского района Людмилы Филимоновой
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Ранее указом Главы Калмыкии учреждению было присвоено ее имя. В церемонии открытия приняли участие родные педагога, коллеги и ветераны школы. Они поделились воспоминаниями об учителе. Слова признательности за многолетний добросовестный труд Людмилы Аркадьевны выразил замглавы администрации Яшкульского РМО Владимир Санграев.
Ранее указом Главы Калмыкии учреждению было присвоено ее имя. В церемонии открытия приняли участие родные педагога, коллеги и ветераны школы. Они поделились воспоминаниями об учителе. Слова признательности за многолетний добросовестный труд Людмилы Аркадьевны выразил замглавы администрации Яшкульского РМО Владимир Санграев.
Фото из аккаунта Администрации Яшкульского РМО.