В Чилгирской школе открыли мемориальную доску памяти заслуженного учителя Калмыкии, почетного гражданина Яшкульского района Людмилы Филимоновой

Ранее указом Главы Калмыкии учреждению было присвоено ее имя. В церемонии открытия приняли участие родные педагога, коллеги и ветераны школы. Они поделились воспоминаниями об учителе. Слова признательности за многолетний добросовестный труд Людмилы Аркадьевны выразил замглавы администрации Яшкульского РМО Владимир Санграев.



Фото из аккаунта Администрации Яшкульского РМО.