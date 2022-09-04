День Ойратской славы в Калмыкии отметят масштабным турниром лучников

В степной регион съедутся самые меткие и ловкие из Башкирии, Волгограда, Тулы, Дагестана и других регионов России.Калмыцкий лучник Хонгор Уладаев – один из тех, кто возрождает традиционную для калмыков конную стрельбу из лука. Хонгор привез золотую медаль из Монголии – в составе сборной России прошел 5 сложнейших этапов и стал победителем международных соревнований "Хийморь".