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6 октября, 13:51
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День Ойратской славы в Калмыкии отметят масштабным турниром лучников

День Ойратской славы в Калмыкии отметят масштабным турниром лучников
В степной регион съедутся самые меткие и ловкие из Башкирии, Волгограда, Тулы, Дагестана и других регионов России.Калмыцкий лучник Хонгор Уладаев – один из тех, кто возрождает традиционную для калмыков конную стрельбу из лука. Хонгор привез золотую медаль из Монголии – в составе сборной России прошел 5 сложнейших этапов и стал победителем международных соревнований "Хийморь".
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