Сегодня в Национальной библиотеке имени Амур-Санана пройдет творческий отчет научной деятельности Марины Яновой

Доктор исторических наук, старший научный сотрудник ИКИАТ родилась 7 октября 1962 года в городе Кострома. В 1985 году окончила Калмыцкий государственный университет по специальности "История". Является автором более 100 исследовательских трудов. Научные труды ученого имеют фундаментальный характер: "История Калмыкии XX века в общероссийской историографии", "История Калмыкии в современной историографии", "Единство Калмыкии в составе единой России: культурологические аспекты исследования" и другие.