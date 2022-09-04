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6 октября, 12:43
Новости

Сегодня в Национальной библиотеке имени Амур-Санана пройдет творческий отчет научной деятельности Марины Яновой

Сегодня в Национальной библиотеке имени Амур-Санана пройдет творческий отчет научной деятельности Марины Яновой

Доктор исторических наук, старший научный сотрудник ИКИАТ родилась 7 октября 1962 года в городе Кострома. В 1985 году окончила Калмыцкий государственный университет по специальности "История". Является автором более 100 исследовательских трудов. Научные труды ученого имеют фундаментальный характер: "История Калмыкии XX века в общероссийской историографии", "История Калмыкии в современной историографии", "Единство Калмыкии в составе единой России: культурологические аспекты исследования" и другие.

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