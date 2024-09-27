В Чилгире при хуруле открылась воскресная буддийская школа. Теперь учащиеся 7-8 классов местной школы будут изучать основы буддизма, обучаться национальному письму «Тодо бичг».
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Программа рассчитана на 4 года. Занятия будут проводить ламы Гелек Джалсаб, Мяядр лама и учитель калмыцкого языка Хонгор Сангаджи-Горяев. Поздравление школьникам адресовали представители администрации СМО, духовенства и жители старшего поколения, которые отмечали важность и значимость духовного воспитания детей. Учащимся были вручены блокноты и ручки с логотипом Чилгирского хурула "Чойжил Сякюсн Сюм".