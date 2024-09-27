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28 сентября, 12:07
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Наша коллега Галина Джамбинова стала лауреатом Всероссийского патриотического фестиваля СМИ "Щит России".

Наша коллега Галина Джамбинова стала лауреатом Всероссийского патриотического фестиваля СМИ "Щит России".

Накануне он завершился в Перми. В числе лучших 130 –ти работ, вошедших в финал конкурса, была и радиопередача «Мой папа- бесстрашный герой» о выпускнике Молодежненской средней школы, гвардии младшем сержанте, кавалере ордена Мужества Мирхате Уразалиеве, который героически погиб в зоне СВО. У Галины Джамбиновой это уже 4-й диплом Всероссийского фестиваля «Щит России».

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