Наша коллега Галина Джамбинова стала лауреатом Всероссийского патриотического фестиваля СМИ "Щит России".

Накануне он завершился в Перми. В числе лучших 130 –ти работ, вошедших в финал конкурса, была и радиопередача «Мой папа- бесстрашный герой» о выпускнике Молодежненской средней школы, гвардии младшем сержанте, кавалере ордена Мужества Мирхате Уразалиеве, который героически погиб в зоне СВО. У Галины Джамбиновой это уже 4-й диплом Всероссийского фестиваля «Щит России».