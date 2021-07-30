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13 сентября, 11:15
НовостиЭкология

В честь калмыцкого озера Маныч назван неизвестный ранее вирус

В честь калмыцкого озера Маныч назван неизвестный ранее вирус

Российские ученые сделали «находку» совершенно случайно. Они исследовали образцы сыворотки крови людей с конго-крымской геморрагической лихорадкой, которая передается от укуса клещей. Все пробы отличались от известных вирусов. Было принято решение присвоить открытию имя "Маныч". Об этом сообщают сотрудники центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Эксперты считают, что пока угрозы распространения вируса нет, однако, не исключают вероятности его мутации. Но почему же именно это название выбрали ученые? Ответ на этот вопрос вы узнаете в выпусках "Вести Калмыкия".

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