В честь калмыцкого озера Маныч назван неизвестный ранее вирус

Российские ученые сделали «находку» совершенно случайно. Они исследовали образцы сыворотки крови людей с конго-крымской геморрагической лихорадкой, которая передается от укуса клещей. Все пробы отличались от известных вирусов. Было принято решение присвоить открытию имя "Маныч". Об этом сообщают сотрудники центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Эксперты считают, что пока угрозы распространения вируса нет, однако, не исключают вероятности его мутации. Но почему же именно это название выбрали ученые? Ответ на этот вопрос вы узнаете в выпусках "Вести Калмыкия".