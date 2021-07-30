До 31 октября жители Калмыкии могут бесплатно проконсультироваться с ведущими гинекологами и кардиологами страны

Все, что для этого нужно, – доступ к интернету. Об этом сообщают в Перинатальном центре. Врачи федеральных медицинских центров окажут экспертную поддержку пациентам в рамках социального проекта «Облако здоровья». Он создан для того, чтобы расширить возможности оказания помощи населению в период пандемии. Воспользуйтесь сайтом oblakozdorovia.ru, чтобы записаться на онлайн-прием или установите приложение и отправьте заявку на консультацию.