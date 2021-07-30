Доктора Калмыкии приняли участие в XIII Съезде хирургов России

Традиционно раз в 5 лет специалисты собираются, чтобы обсудить вопросы в этой области медицины. Калмыкию представили главный врач Республиканской больницы имени Жемчуева Очир Бадма-Горяев и заведующий профильным отделением Евгений Педеров.

Участники обсудили общие вопросы организации хирургической помощи, национальные клинические рекомендации лечения патологий желудочно-кишечного тракта и заболеваний вен. Как отмечают организаторы, форум - это долгожданная возможность для обмена опытом, полученным за 1,5 года пандемии в нашей жизни.