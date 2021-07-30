24 августа, 17:39
В Черноземельском районе завершено расследование уголовного дела в отношении председателя сельхозкооператива, не оплатившего труд своего работника
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Прибыль руководитель организации направляла на нужды своего предприятия. Следователем незамедлительно была назначена бухгалтерская судебная экспертиза, проведены все необходимые следственные действия, позволившие в кратчайшие сроки изобличить обвиняемую в совершенном преступлении и завершить расследование, сообщили сегодня в региональном управлении ведомства.