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24 августа, 17:39
Новости

В Черноземельском районе завершено расследование уголовного дела в отношении председателя сельхозкооператива, не оплатившего труд своего работника

В Черноземельском районе завершено расследование уголовного дела в отношении председателя сельхозкооператива, не оплатившего труд своего работника

Прибыль руководитель организации направляла на нужды своего предприятия. Следователем незамедлительно была назначена бухгалтерская судебная экспертиза, проведены все необходимые следственные действия, позволившие в кратчайшие сроки изобличить обвиняемую в совершенном преступлении и завершить расследование, сообщили сегодня в региональном управлении ведомства.

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