В Черноземельском районе завершено расследование уголовного дела в отношении председателя сельхозкооператива, не оплатившего труд своего работника

Прибыль руководитель организации направляла на нужды своего предприятия. Следователем незамедлительно была назначена бухгалтерская судебная экспертиза, проведены все необходимые следственные действия, позволившие в кратчайшие сроки изобличить обвиняемую в совершенном преступлении и завершить расследование, сообщили сегодня в региональном управлении ведомства.