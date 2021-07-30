На территории воинского захоронения на Мамаевом кургане установили памятник защитникам Сталинграда из степного края

Все документы были подготовлены общественной организацией «Союз Калмыкия-Волгоград», которая выступила инициатором создания мемориала. Большая работа, связанная с его установкой, проведена республиканским правительством. Вчера состоялась церемония его открытия с участием официальной делегации республики, которую возглавил руководитель администрации главы региона Чингис Бериков. А для волгоградцев - это день памяти жертв массированной бомбардировки. Митинг был посвящен этим двум событиям. Подробнее об этом в сюжете Ольги Эняевой.

Память о подвиге героев теперь увековечена особым знаком на Мамаевом кургане. Среди воинов, героически оборонявших город, немало уроженцев Калмыкии. Для молодого бойца Комарова – жителя Целинного района это было первое боевое испытание. Будучи разведчиком, он спас от врага секретные материалы с картами и точным указанием количества и расположения наших войск. Двести дней и ночей кровопролитной битвы, неподвластной человеческому разуму. Эти страницы своей военной биографии Федор Владимирович вспоминает всегда с глубокой болью. Он до сих пор носит в себе осколки вражеских снарядов.

"В решающих боях в Сталинграде 79 лет назад принял участие и мой дед" - скажет в своем вступительном слове руководитель администрации главы Калмыкии Чингис Бериков. Поэтому для него, как и для жителей республики - это совместный проект двух соседствующих регионов станет еще одним шагом в укреплении дружбы и патриотическом воспитании подрастающего поколения. От имени главы Калмыкии был зачитан приветственный адрес.

Открытие монумента в Волгограде - это вечная память воинам Калмыкии - защитникам Сталинграда от благодарных потомков. Эти слова, высеченные в камне, служат примером для подражания и ориентиром в жизни, говорят юнармейцы, принявшие участие в торжественном митинге.

К сожалению, не все имена воинов, вставших на защиту Сталинграда установлены. Поисковые работы не прекращаются. Историки продолжают изучать хронологию военных событий, чтобы узнать обо всех участниках битвы, призванных из Калмыкии. По словам доктора исторических наук Уташа Очирова, пока есть данные о двух тысячах трехстах погибших и пропавших. Завершилось памятное мероприятие возложением цветов к новому памятнику.