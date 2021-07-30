Процесс по сохранению и развитию калмыцкого языка набирает обороты

Вот уже и школьники смогут узнать много интересного, если будут осваивать родную речь. А поможет им в этом дневник в национальном стиле. А называется он «Выдающиеся люди Калмыкии». Об этом подробнее - Татьяна Гюзяляева.

Дневник школьника оформлен в национальном стиле, а тексты гимна республики, национальные праздники, памятные даты, пословицы и поговорки опубликованы на калмыцком и русском языках. Важно еще и то, что на страницах размещена краткая информация о выдающихся людях Калмыкии. Автор и издатель Ревмира Шевкиева рассказывает, что все свои проекты создает в подобном формате.

Идею разместить информацию о тех, кто внес неоценимый вклад в становление и развитие родного степного края, по словам Ревмиры Шевкиевой, помогли воплотить люди, искренне желающие возродить родную речь, сделать ее языком всеобщей коммуникации. В этом ряду – ее отец Борис Шевкиев, известный педагог, председатель городского Совета ветеранов. А не так давно, в рамках подготовки к Новому учебному году, поддержали автора и депутаты Народного хурала. Они побывали в трех районах - Черноземельском, Яшкульском, Сарпинском - и подарили школам более 900 экземпляров дневника.

Между тем, немало звонков и заявок от земляков, проживающих за пределами республики. Также востребованы методические материалы, ранее увидевшие свет. Это настольная игра "Лото", пособие "Календарь природы" и другие. А в планах – еще ряд проектов. Один из них будет посвящен изучению эпоса "Джангар".

Калмыцкие парламентарии намерены поддержать и новые проекты. А в самое ближайшее время готовы при детской Академии Профессориум организовать мастер-классы для школьников и их родителей, широко используя методические пособия Ревмиры Шевкиевой. Словом, процесс по сохранению и развитию родного языка набирает в республике обороты.