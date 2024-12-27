13 января, 16:00
Школьники Калмыкии в рамках «Урока цифры» могут проверить свои знания в области искусственного интеллекта и кибербезопасности.
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Дети, опираясь на интерактивные задания, учатся навыкам информационной безопасности, защите персональных данных в Интернете, определяют, какие данные нужно скрыть от посторонних и многому другому.
Во всероссийском образовательном проекте «Урок цифры» активно участвуют сотрудники министерства цифрового развития Калмыкии.