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13 января, 16:00
НовостиСобытиеОбразование

Школьники Калмыкии в рамках «Урока цифры» могут проверить свои знания в области искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Школьники Калмыкии в рамках «Урока цифры» могут проверить свои знания в области искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Дети, опираясь на интерактивные задания, учатся навыкам информационной безопасности, защите персональных данных в Интернете, определяют, какие данные нужно скрыть от посторонних и многому другому.

Во всероссийском образовательном проекте «Урок цифры» активно участвуют сотрудники министерства цифрового развития Калмыкии.

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