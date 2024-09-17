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19 сентября, 15:55
НовостиСобытиеКриминал

Перед российской Фемидой предстанет иностранец, пытавшийся незаконно пересечь государственную границу.

Перед российской Фемидой предстанет иностранец, пытавшийся незаконно пересечь государственную границу.

Попытку пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ по Калмыкии и Астраханской области. Нарушитель скрытно покинул вагон пассажирского поезда до проведения пограничного контроля в пункте пропуска «Аксарайский». Его задержали в Красноярском районе Астраханской области.

Ранее, за неоднократно совершенные административные правонарушения, въезд в Россию ему ограничили бессрочно. Однако он вновь решился на преступление, с целью дальнейшего трудоустройства в нашей стране.

За незаконное пересечение Государственной границы органом дознания возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщила пресс-служба межрегионального ведомства.

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