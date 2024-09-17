Перед российской Фемидой предстанет иностранец, пытавшийся незаконно пересечь государственную границу.

Попытку пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ по Калмыкии и Астраханской области. Нарушитель скрытно покинул вагон пассажирского поезда до проведения пограничного контроля в пункте пропуска «Аксарайский». Его задержали в Красноярском районе Астраханской области.

Ранее, за неоднократно совершенные административные правонарушения, въезд в Россию ему ограничили бессрочно. Однако он вновь решился на преступление, с целью дальнейшего трудоустройства в нашей стране.

За незаконное пересечение Государственной границы органом дознания возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщила пресс-служба межрегионального ведомства.